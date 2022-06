Maturità:studio funzione in liceo Bari,'più facile del previsto'

(ANSA) - BARI, 23 GIU - Uno studio di funzione con logaritmo, equazione parametrica di una parabola, integrali. Sono le tracce con le quali si sono dovuti cimentare i maturandi del liceo scientifico Scacchi di Bari nella seconda prova, diversa per ogni istituto. Umberto e Giuseppe, classe '5H Cambridge', ex compagni di banco, sono tra i primi a concludere la prova. "E' stato più facile del previsto - dice Giuseppe - . I problemi erano su argomenti che ci aspettavamo". "Poiché siamo tra le classi che sono arrivate più avanti nel programma - spiega Umberto - , per noi la traccia è stata particolarmente facile perché adeguata a chi invece era più indietro".

Anche per Maria Chiara, 5N, "è andata benissimo, nonostante la traccia fosse mediamente difficile. Non c'erano brutte sorprese. Temevo i limiti notevoli, che c'erano in un esercizio ma l'ho evitato, scegliendo altri dei quesiti proposti".

Gli studenti hanno avuto 6 ore per completare l'esame e quindi avranno tempo fino alle 15. All'esterno dell'istituto, nel centro di Bari, si affaccia anche qualche genitore in ansia.

"Per me sono i terzi esami di stato" dice la signora Ornella, che dopo aver affrontato i propri e qualche anno fa quelli di una figlia, oggi vive la maturità degli figlio Giovanni. "Ha studiato tanto, è un ragazzo eccellente - dice - ma l'emozione per l'incognita della prova oggi la sentiva, poi dopo due anni di pandemia nei quali i ragazzi si sono disabituati alle prove in presenza". (ANSA).