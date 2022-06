Ex Ilva: Orlando, verifiche dell'Ispettorato su sicurezza

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - C'è stata "una discussione franca, le distanze sono significative nella lettura dei fatti tra sindacati e proprietà. Sono stati segnalati problemi legati alla sicurezza e alla effettiva realizzazione degli investimenti, condizione della cig". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al termine del vertice ex Ilva: "Alla luce di questo mi sono sentito di dire con il collega Giorgetti che si deve fare un passo in modo tale che si ripristinino le relazioni industriali, anche alla luce di verifiche che disporrò inviando l'Ispettorato del lavoro per verificare la piena realizzazione degli investimenti e le condizioni di sicurezza". (ANSA).