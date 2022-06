Incendio in terreno struttura sanitaria Foggia,nessun ferito

(ANSA) - FOGGIA, 22 GIU - Sarebbe doloso l'incendio divampato ieri sera in un terreno di proprietà della struttura sanitaria 'Universo Salute Opera Don Uva', in via Lucera alla periferia di Foggia. Il 'Don Uva' è di proprietà della famiglia Telesforo e il manager sanitario della struttura, Luca Vigilante, ha già subito nel 2020 quattro attentati e ora vive sotto scorta. Nel terreno erano accatastati oggetti e assi in legno. Le fiamme hanno lambito la struttura sanitaria e il fumo denso e nero - raccontano all'ANSA alcuni dipendenti - ha invaso le stanze del Don Uva generando grande paura tra i pazienti. Nessuno è rimasto ferito o intossicato grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. (ANSA).