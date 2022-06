Imprese: 'Equal Salary' a Maiora,non ci sono gap retributivi

(ANSA) - BARI, 22 GIU - "Maiora, concessionaria del marchio Despar, è la prima azienda al Sud e anche per la grande distribuzione italiana ad aver ottenuto la certificazione 'Equal Salary', che attesta l'assenza di gap retributivo tra i collaboratori, donne e uomini, che a parità di qualifica svolgono uguali mansioni". Ne dà notizia un comunicato dell'azienda.

"La certificazione 'Equal Salary' - spiega Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Maiora, che ha sede a Corato (Bari) - è un ambizioso riconoscimento che corona un percorso intrapreso da molti anni, fatto di valori e finalizzato al miglioramento considerevole del nostro welfare aziendale. È sicuramente un modo concreto per incoraggiare le aziende ad adottare politiche sostenibili, nel rispetto della responsabilità sociale d'impresa che stimola a rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese. Essere i primi nella grande distribuzione italiana, e nel Mezzogiorno, a certificare la parità di genere ci auguriamo possa rappresentare uno stimolo per altri colleghi imprenditori affinché si possa colmare sempre più questo gap".

La certificazione è stata conferita dalla Equal Salary Foundation, organizzazione senza scopo di lucro. Il processo di certificazione è stato creato e sviluppato in collaborazione con l'Università di Ginevra. (ANSA).