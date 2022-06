EY: Antonelli, in hub Bari puntiamo a 1.500 professionisti

(ANSA) - BARI, 21 GIU - "Questa è una bella storia. Noi siamo arrivati qui più o meno tre anni fa e ci eravamo dati l'ambizione di arrivare a circa 200 professionisti: oggi ne contiamo 500. E qui vogliamo continuare a investire, a crescere fino ad avere 1.500 professionisti nel nostro hub digitale.

Credo che sia un bell'esempio di quello che si riesce a fare in termini di sviluppo, innovazione e crescita quando si mettono insieme le aziende con le istituzioni e le università". Lo ha detto Massimo Antonelli, Ceo EY Italy e Chief Operating Officer EY Europe West, oggi, a Bari, per presentare le nuove iniziative di collaborazione in Puglia tra EY e il Politecnico del capoluogo pugliese.

"EY Italia - ha aggiunto Antonelli - fa parte di una grande Region che si chiama Europe West che conta 25 Paesi. Noi vogliamo sfruttare questo grande network e aprire le porte dell'hub di Bari a questo contesto internazionale. E' una grande opportunità per aprire il Sud anche ad una prospettiva internazionale".

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Nicola Panarelli, responsabile del centro di Bari EY Business & Technologies Solutions, il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino e il vicesindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio. Nell'occasione è stato anche annunciato l'ampliamento della sede barese di EY e l'avvio dal prossimo autunno di ulteriori iniziative di collaborazione in campo formativo.

(ANSA).