Femminicidio Novoli: conoscenti, 'marito geloso e morboso'

(ANSA) - LECCE, 19 GIU - Matteo Verdesca, che nella notte ha ucciso a Novoli (Lecce) la moglie Donatella Miccoli, secondo alcune persone che conoscevano la coppia, era "molto geloso, a tratti morboso". La coppia si sarebbe sposata nel 2013.

Ieri sera gli amici li hanno visti con i due loro figli, un maschio e una femmina, quest'ultima più piccola, in piazza per la festa di San Luigi. "Nulla - racconta chi li ha visti - lasciava però presagire quello che sarebbe accaduto". A far scattare l'allarme tra i vicini sono state le urla nella notte, che provenivano dall'abitazione di Donatella e Matteo, in via Veglie, "si capiva che era in corso un violento litigio".

Verdesca, che ora è in fuga, a quanto si apprende a bordo della propria auto, lavora come corriere per una ditta privata che si occupa di consegne di pacchi. (ANSA).