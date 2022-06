Pd: Emiliano, è partito popolare, no radical chic da salotto

(ANSA) - BARI, 18 GIU - "Noi non siamo un partito di radical chic, scordatevelo che il Pd possa diventare un partito da salotti che beve vino di qualità e frequenta solo eventi culturali. Il Pd è un partito popolare, fatto di sangue e sudore, come erano una volta la Democrazia cristiana e il Partito comunista". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo all'assemblea regionale dei circoli del Pd in vista del congresso. (ANSA).