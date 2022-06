Pd: Boccia, spartiacque alleanze tra europeisti e chi fa muri

(ANSA) - BARI, 18 GIU - "Lo spartiacque delle alleanze è tra la nostra idea di società e chi non crede nell'Europa e risponde con fili spinati, muri e chiusura, con strabismo sui problemi che la società ha. Il 15 luglio 2020 la destra italiana votò contro il mandato del Governo italiano di andare in Europa e negoziare il Pnrr che ora inciderà sui prossimi anni della nostra vita a difesa della scuola pubblica, dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, un'idea di società progressista e riformista". Lo ha detto il deputato del Partito democratico Francesco Boccia, commissario per il congresso in Puglia, aprendo i lavori dell'assemblea regionale dei circoli che definirà il regolamento del congresso previsto in autunno.

"Con il segretario Letta - ha detto Boccia - abbiamo voluto che il regolamento del congresso non fosse uno strumento giuridico burocratico per definire la vita interna del partito, ma regole condivise figlie delle esperienze che la nostra comunità ha avuto. Dobbiamo metterci le sintesi delle nostre storie e provare ad adeguarlo al tempo che viviamo, per selezionare la classe dirigente che si rivede nei principi attorno ai quali noi crediamo debba ruotare la società in cui viviamo: una società digitale, aperta, che ha sempre più bisogno di integrazione e di battaglie visibili sui diritti, sempre più europea".

Boccia, dopo aver citato David Sassoli suscitando l'applauso della platea, ha invitato a intervenire su alcuni temi: "il ruolo e la funzione del Pd in ogni città, il tesseramento online, la modalità di selezione dei candidati sindache e sindaci attraverso le primarie e il nodo delle alleanze". Nel corso della giornata interverranno molti dei 260 segretari dei circoli pugliesi, oltre a rappresentanti delle istituzioni tra i quali il presidente della Regione, Michele Emiliano, la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, e il sindaco di Bari e presidente nazionale dell'Anci, Antonio Decaro. (ANSA).