Medimex: oggi a Taranto omaggi a Morricone e Graziani

(ANSA) - TARANTO, 17 GIU - Nella seconda giornata del del Medimex, l'lnternational Festival e Music Conference promosso da Puglia Sounds, oggi a Taranto gli omaggi a Ennio Morricone e Ivan Graziani. Alle 18.30, al Teatro Fusco, incontro con "Calibro 35: ascoltando il Maestro". Modera Francesco Costantini, con la partecipazione di Michele Riondino. Un omaggio che vuole esplorare e approfondire tutte le anime di Ennio Morricone, dal poliziesco al western, fino all'horror.

Alle 21, l'incontro 'Abbi un occhio di riguardo' che vedrà la partecipazione di Stefano Senardi e di Luca De Gennaro. Ospiti, alle chitarre elettriche e ai canti, Filippo Graziani e Federico Poggiolini per un omaggio a Ivan Graziani a 25 anni dalla sua scomparsa.

Domani alle 18 (Teatro Fusco) incontro con Warren Ellis, musicista, compositore, membro dei Bad Seeds e sodale di Nick Cave, il cantautore australiano che si esibirà domenica sera sulla Rotonda del Lungomare per il concerto clou della manifestazione. Alle 19.30, allo Spazioporto, presentazione del libro "Pop Life. 1982-1986, i cinque anni d'oro della musica" di Luca De Gennaro (Rizzoli Lizard 2022) con Sabrina Morea, Gianni Raimondi e Corrado Minervini.

Alle 21, sempre al Teatro Fusco, Carlo Massarini racconta i Pink Floyd: dalle porte dell'alba al muro, focus su dodici anni intensi e incredibilmente creativi (1967-1979). Alle 23 (Spazioporto) in programma "Fame", live con Cristiano Cosa, Marina De Sario, Roberta Russo, Donatella Spinelli e Giannicola Speranza, a cura del Teatro Pubblico Pugliese. (ANSA).