Accademia Belle Arti Bari, Decaro 'è una eccellenza del Sud'

(ANSA) - BARI, 17 GIU - L'Accademia delle Belle Arti di Bari compie 50 anni e, per l'occasione, il sindaco Antonio Decaro, parlandone come "una realtà formativa di eccellenza, barese, pugliese e del sud Italia", ha voluto ricordare che "qualche anno fa la Città metropolitana di Bari, nell'ambito delle attività di co-pianificazione della spesa degli investimenti del Patto della città metropolitana di Bari, ha deciso di finanziare la progettazione delle nuova sede dell'accademia e, quindi, la sua realizzazione all'interno della grande area urbana dell'ex caserma Rossani nel cuore della città, con un finanziamento di oltre 20 milioni di euro". Entro l'anno sarà appaltata la gara e nel 2023 è previsto l'avvio dei lavori.

L'iniziativa per il cinquantenario è stata organizzata nel teatro Piccinni. Il sindaco ha evidenziato, nel suo intervento di auguri, "la scelta di dare a questa fucina di talenti una sede degna, all'altezza del potenziale che esprime quotidianamente in termini di risorse umane formate, di opere realizzate nei nostri comuni e di prestigio che si riversa sulla città. Per questo siamo stati ancora più felici di poter scegliere un sito per la nuova allocazione che fosse all'altezza di un ente che fonda sulla bellezza la sua mission istituzionale: la ex caserma Rossani con i suoi edifici storici, che da grande vuoto urbanistico si va, via via, trasformando in un polo della cultura, del tempo libero e dell'arte, nel quale l'Accademia sarà il centro propulsore di tutte le attività". "Va letta in quest'ottica - ha concluso - la scelta felice dei progettisti, i tecnici di Isolarchitetti di Torino, di realizzare nella grande area centrale cementificata, comunemente chiamata piazza d'armi, una in piazza d'arti". (ANSA).