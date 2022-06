In cantina nascosti 12 chili di droga,due arresti nel Barese

(ANSA) - BARI, 16 GIU - Nascondevano la droga nella cantina o nel sottotetto delle loro case, custodita in sacchetti in cellophane. In due diverse operazioni antidroga ad Altamura, nel Barese, i carabinieri hanno sequestrato circa 12 chili di sostanza stupefacente e arresto due persone, un 47enne e un 35enne, il primo trovato con cinque chili e seicento grammi di droga e una pistola, il secondo con quasi sei chili di marijuana. In particolare, i militari insospettiti dai continui movimenti vicino l'abitazione del 47enne, hanno effettuato un controllo nel suo appartamento, scoprendo, in un locale adibito a cantina, circa 100 grammi di cocaina, 4 kg di marijuana e 1,5 kg di hashish, nonché una pistola con matricola abrasa e diverse decine di munizioni.

Nell'abitazione del 35enne, invece, sono stati rinvenuti, nel sottotetto, in una cantina di pertinenza e nell'autorimessa, 27 sacchetti in cellophane contenenti circa 6 kg di marijuana.

Entrambi sono stati arrestati in flagranza e portati in carcere.

Le misure cautelari sono poi state convalidate dal gip. (ANSA).