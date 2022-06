Autocisterna si ribalta a Lecce, disagi sulla statale 101

(ANSA) - BARI, 16 GIU - Momenti di tensione questa mattina sulla strada statale 101 a Lecce in direzione Gallipoli nei pressi dello svincolo tangenziale dove un'autocisterna che trasportava benzina per motori a turbina aeronautici, si è improvvisamente ribaltata sulla carreggiata. Il conducente, di 28 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Vito Fazzi di Lecce con ferite lievi. Visto la pericolosità del contenuto i vigili del fuoco stanno presidiando la zona in attesa di una cisterna proveniente da Bari per procedere al travaso della benzina. Le operazioni sono in corso e la strada è bloccata. (ANSA).