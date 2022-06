Ex Ilva: riunione Rsu a Taranto con leader metalmeccanici

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - È in corso nella sala del Consiglio di fabbrica dello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto il coordinamento dei delegati di tutti gli stabilimenti del gruppo alla presenza dei segretari nazionali Roberto Benaglia della Fim, Michele De Palma della Fiom e Rocco Palombella della Uilm.

La riunione è stata convocata per fare il punto dopo lo slittamento del closing per il passaggio in maggioranza dello Stato in Acciaierie d'Italia e la proroga del contratto di investimento. Le sigle metalmeccaniche sono state convocate al Mise per il 22 giugno e il confronto di oggi servirà a rilanciare l'iniziativa sindacale. Tra Ilva in as e Acciaierie d'Italia è stato prolungato al 31 maggio 2024 il contratto in essere ed è stata spostata a quella data anche la salita al 60% del capitale di Invitalia. Dopo lo sciopero unitario del 6 maggio scorso, che ha registrato un'alta adesione da parte dei lavoratori, i sindacati hanno annunciato che in mancanza di risposte concrete ricorreranno a nuove forme di mobilitazione.

