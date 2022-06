Diritti:Bari Pride il 2/7,'non è folklore ma lotta politica'

(ANSA) - BARI, 15 GIU - Torna anche a Bari dopo tre anni, sospesa dal 2019 a causa della pandemia, la parata per i diritti Lgbtqia+. Il Bari Pride attraverserà le vie del centro della città il 2 luglio, da piazza Umberto a largo Giannella sul lungomare. "Il Pride non è folklore, è anche costume, è sicuramente una festa, ma è soprattutto un momento di rivendicazione politica" ci tiene a dire Leoluca Armigero, portavoce della manifestazione. "Il nostro - spiega - non è un 'gay pride', come molti ancora lo definiscono, bensì un pride di tutti, un momento di rivendicazione per chiunque si senta oppresso o venga discriminato per ragioni di genere, orientamento sessuale, identità di genere ma anche di classe, etnia, abilità fisica". "Per la parata stiamo avendo un'attenzione specifica all'accessibilità per persone disabili - spiega l'altra portavoce Asia Iurlo - . Sicuramente ci sarà l'interprete Lis per tutti gli interventi e dei risciò per persone disabili che non possono disporre di accompagnatori o mezzi propri". "Noi vogliamo che Bari - dicono nel documento politico diffuso in occasione della presentazione del Pride 2022 - smetta di essere esclusivamente meta ideale per le vacanze, perché noi qui ci viviamo tutto l'anno. Non vogliamo che continui ad essere la città da cui dover scappare, possibilmente verso il nord Italia o verso il resto d'Europa, per essere noi stessi".

Nella settimana che precederà il 2 luglio, inoltre, ci saranno una serie di eventi culturali che accompagneranno il percorso verso il Pride. Tra gli ospiti attesi ci saranno le autrici Vera Gheno, Francesca Cavallo e Frad. (ANSA).