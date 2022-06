Bankitalia:in Puglia effetti Pnrr se riduzione tempi appalti

(ANSA) - BARI, 15 GIU - "Gli effetti del Pnrr dipenderanno molto dalla capacità di contenere la durata degli appalti (877 giorni in Puglia contro 663 in Italia). Per migliorare l'efficienza del sistema degli appalti pubblici è necessario disporre non solo di maggiori risorse finanziarie ma anche di più elevate competenze specifiche. Le manovre di risanamento dei conti dello scorso decennio hanno ostacolato il ricambio generazionale e l'ingresso negli enti territoriali meridionali di competenze aggiornate". Lo rileva il direttore della sede barese della Banca d'Italia, Pietro Sambati, presentando il report 2021 sull'economia in Puglia. La spesa per investimenti - evidenzia il rapporto - beneficerà nei prossimi anni delle risorse del Pnrr che confluiranno nei bilanci delle amministrazioni locali, 820 milioni in ambito sanitario e oltre 3 miliardi per riqualificazione urbana, trasporto ferroviario e urbano, "il 6% del Pil regionale annuo" dice il direttore, ricordando che complessivamente alle regioni del Sud andranno circa 200 miliardi. "Non bisogna però puntare solo sulle dotazioni infrastrutturali, che sono importanti - sottolinea il direttore Sambati - , ma questo non può prescindere dal capitale umano, puntando con il Pnrr Istruzione sulla formazione e sulle competenze". (ANSA).