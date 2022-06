A Bari omaggio sindaco Decaro per 100 anni ex insegnante

(ANSA) - BARI, 15 GIU - Omaggio per i 100 anni di Angela Spagnoletti, già insegnante nelle scuole materne del Comune di Bari, questa mattina a Palazzo di città, con il sindaco Antonio Decaro che ha voluto celebrare questa speciale occasione. "È un piacere, oggi, poterle porgere i migliori auguri per questo straordinario traguardo proprio qui, nella casa del Comune di Bari - l'ente per il quale ha lavorato". Lo ha detto Decaro questa mattina rivolgendosi alla signora Spagnoletti durante l'incontro. "In molti mi hanno parlato della sua passione di educatrice nelle scuole dell'infanzia comunali, e dell'amore - ha sottolineato - che ha sempre coltivato nei confronti dei nostri più piccoli concittadini, seguendone i primi passi alla scoperta della vita". Angela Spagnoletti, detta Angelina, ha insegnato ai bambini delle scuole materne in molti istituti di Bari. (ANSA).