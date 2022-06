Droga: in casa 2 kg di marijuana e hashish, arrestato 44enne

(ANSA) - BARI, 14 GIU - Nascondeva in camera da letto più di chili di droga e una pistola clandestina. Un 44enne pregiudicato di Altamura, nel Barese, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato 10 panetti di hashish pari a 900 grammi, due sacchetti in cellophane contenenti 1.100 grammi di marijuana e 24 grammi di cocaina, in parte già confezionata in 21 dosi.

Inoltre, nel contenitore dove era nascosto l'hashish, c'era una pistola a tamburo a sei colpi, calibro 22, funzionante, priva di marca e matricola, quindi ritenuta clandestina, detenuta illegalmente. L'arma e la droga sono state sottoposte a sequestro . L'uomo è stato portato in carcere a Bari in attesa di convalida dell'arresto. (ANSA).