Covid: in Puglia 8 morti e 3.004 casi, il 20,46% dei test

(ANSA) - BARI, 14 GIU - Oggi in Puglia si registrano 3.004 nuovi contagi da Coronavirus su 14.678 test analizzati nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 20,46%, in aumento rispetto agli ultimi giorni (ieri era del 13%). Le persone decedute a causa del Covid nelle ultime 24 ore sono state otto.

I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (985), Bat (307), Brindisi (195), Foggia (589), Lecce (571), Taranto (314). Sono residenti fuori regione altre 32 persone risultate positive in Puglia. Provincia in definizione per altri 11 casi.

Delle 20.548 persone attualmente positive 206 sono ricoverate in area non critica (ieri 237) e 10 in terapia intensiva (ieri 11). (ANSA).