Comunali: in Puglia affluenza definitiva al 61,27%

(ANSA) - BARI, 13 GIU - Alle comunali nei 50 Comuni pugliesi in cui si è votato l'affluenza definitiva è stata del 61,27%. La provincia in cui si è votato di più è stata quella di Lecce con il 65,57%. Questi i dati delle altre province: Bari: 62,52%; Bat: 61,91%; Brindisi: 59,91; Foggia: 62,38%; Taranto: 57,50%.

Per quanto riguarda i referendum, per i quali non è stato raggiunto il quorum, l'affluenza nei 257 comuni pugliesi è stata del 21,37%. La provincia in cui si è votato di più è quella di Taranto, con il 34% dell'affluenza. Questi i dati nelle altre province: Bari: 23,02% ; Bat: 28,82%; Brindisi: 9,87%; Foggia: 12,18%; Lecce: 18,63%. (ANSA).