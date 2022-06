Urne aperte, in Puglia si vota per 50 Comuni e referendum

(ANSA) - BARI, 12 GIU - Sono aperti dalle 7 di questa mattina i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. In Puglia si vota in 50 comuni e in soli due capoluoghi di provincia: Barletta e Taranto, entrambi commissariati in seguito a un voto di sfiducia. I quesiti referendari sono cinque e riguardano la separazione delle funzioni per i magistrati, la legge Severino, i limiti per la custodia cautelare, le regole per le candidature al Csm e le valutazioni dei magistrati. (ANSA).