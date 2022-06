Election day: seggio covid Bari, presidente rinuncia ancora

(ANSA) - BARI, 12 GIU - Per due volte presidente e scrutatori del seggio Covid allestito nel Policlinico di Bari hanno rinunciato e così è tornato a presiedere la sezione speciale Edoardo Giua, il funzionario della Protezione civile regionale che già nelle elezioni del settembre 2020 si era reso disponibile a sostituire i rinunciatari, in piena pandemia, nel seggio Covid. Complessivamente a Bari sono 117 su 345 i presidenti di seggio nominati che hanno rinunciato, il 34%.

Ottanta di questi avevano già rinunciato al momento della convocazione dalla Corte d'Appello. Gli altri non si sono presentati ieri al seggio e sono stati sostituiti all'ultimo momento. Nella provincia, a Bitonto, Comune dove si vota anche per le amministrative, hanno rinunciato 22 presidenti su 51, il 43%. (ANSA).