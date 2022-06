Ex Ilva: una canzone per raccontare le ferite dell'inquinamento

(ANSA) - TARANTO, 11 GIU - "Può sembrare una città/ma è una specie di ferita". E' uno dei versi di Wind day, il primo singolo di Checco Curci, cantautore nato a Noci, in provincia di Bari, uscito su tutte le piattaforme digitali con distribuzione ArtistFirst. Un brano che racconta le sofferenze di Taranto, costretta a subire per decenni l'inquinamento provocato dallo stabilimento siderurgico ex Ilva, come attestato da numerosi studi scientifici e dalle sentenze della magistratura. I "Wind days" sono i giorni di allerta meteo in cui il vento intenso da nord-ovest spinge le polveri tossiche dell'acciaieria sul quartiere Tamburi e sul resto della città. (ANSA).