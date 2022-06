Pnrr: Emiliano, progetto Taranto è strategico per l'Italia

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Quello della Puglia "è un progetto molto ambizioso, molto complesso, quindi noi consideriamo la disponibilità del governo a sostenere il progetto della Regione Puglia come strategico non per la Puglia, ma per l'Italia". Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano nel suo intervento alla cerimonia di firma dei primi Protocolli di Intesa con 6 Regioni per l'avvio dei Progetti bandiera del Pnrr.

"La Puglia è la prima produttrice italiana di energie da fonti rinnovabili. Abbiamo dato la piena disponibilità al Governo di varare ulteriori impianti anche off shore per ad aumentare questa capacità produttiva e questa è un'opportunità. Abbiamo altresì alcune minacce che derivano dalla necessità di trasformazione tecnologica della più grande acciaieria d'Europa e quindi abbiamo candidato Taranto ad essere il polo, se possibile nazionale, per la sperimentazione delle tecnologie che consentiranno di usare l'idrogeno anche nella fase industriale dell'acciaio", ha spiegato. (ANSA).