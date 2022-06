Pnrr: Emiliano, finora Regioni senza un ruolo, ora spiraglio

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Fino ad oggi le Regioni, salvo alcune cose, non hanno un ruolo nel Pnrr. Adesso hanno uno spiraglio". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, arrivando a Palazzo Chigi per la cerimonia di firma dei primi Protocolli di Intesa con 6 Regioni per l'avvio dei Progetti bandiera del Pnrr. "Le Regioni - ha aggiunto - sono a disposizione per agevolare e accelerare la spesa". (ANSA).