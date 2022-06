Pnrr: Draghi, investimenti vicino a Taranto fondamentali

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Presidente Emiliano, il suo riferimento al fatto di avere questo progetto a Taranto è particolarmente importante, la Puglia oggi è la maggiore produttrice di energie rinnovabili e spero continuai ad esserlo.

Quindi molti degli investimenti che saranno fatti in questo campo vedranno la Puglia di nuovo attore protagonista". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel suo intervento alla firma dei primi protocolli per i progetti bandiera del Pnrr con le Regioni rivolto al governatore della Puglia.

Draghi ha sottolineato che "la locazione di questi investimenti vicino Taranto è fondamentale perché il governo intende riportare l'Ilva a quello che era quando era competitiva, e come lei ha detto, la più grande acciaieria d'Europa e quindi non possiamo permetterci che non produca ai livelli a cui è capace di fare". (ANSA).