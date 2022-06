Maltempo: nel Leccese strade allagate e auto bloccate

(ANSA) - LECCE, 08 GIU - A Lecce e in alcune zone della provincia la pioggia e il vento da questa mattina stanno causando danni alla circolazione e momenti di tensione sulle spiagge.

Un violento temporale ha provocato l'allagamento delle strade nel capoluogo salentino e il maltempo ha colpito anche alcune località costiere come le marine di Melendugno, soprattutto San Foca. Allagata anche la circonvallazione con numerose auto rimaste bloccate per il mancato deflusso dell'acqua. La pioggia, accompagnata da vento forte, ha colto di sorpresa numerosi bagnanti sulle spiagge creando momenti di apprensione. Tavolini e sedie di numerosi locali sono finiti sulla carreggiata. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i tecnici del Comune per liberare le caditoie ostruite. (ANSA).