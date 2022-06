Petruzzelli: domani concerto pianisti Arthur e Lucas Jussen

(ANSA) - BARI, 07 GIU - I pianisti di fama internazionale Arthur e Lucas Jussen, con il maestro Hansjörg Albrecht direttore per la musica sinfonica del Petruzzelli di Bari, saranno i protagonisti del concerto che si terrà domani a partire dalle 20.30 nel politeama barese. Albrecht dirigerà l'Orchestra e il Coro del Teatro (maestro Fabrizio Cassi). In programma 'Danze Polovesiane', dall'opera 'Il Principe Igor' di Aleksandr Borodin; Concerto per due pianoforti e orchestra, in re minore, FP 61 di Francis Poulenc; Sinfonia n. 1, in sol minore, op. 13, 'Sogni d'inverno' di Pëtr Il'ič Čajkovskij.

Hansjörg Albrecht è direttore principale ospite per la musica sinfonica della fondazione Teatro Petruzzelli dal gennaio 2022, e insieme a Ton Koopman, Masaaki Suzuki, Martin Haselböck e Wayne Marshall, è uno dei pochi artisti attivi a livello internazionale nel duplice ruolo di direttore d'orchestra e organista.

Arthur e Lucas Jussen fanno parte da anni della scena concertistica internazionale. Nella stagione in corso al Petruzzelli è in programma anche la prima mondiale del concerto scritto per loro da Fazil Say Anka kuşu per pianoforte a quattro mani con la Filarmonica di Monaco.

La fondazione comunica inoltre che il Petruzzelli, per la rassegna di musica contemporanea Aus Italien, che ha visto protagonisti il coro e l'orchestra del teatro, ha ottenuto il riconoscimento nella sezione 'premio speciale' 'Abbiati 2022' la cui cerimonia ufficiale si è svolta nella sala Tremaglia del Teatro Donizetti di Bergamo. Massimo Biscardi, sovrintendente della fondazione, ha preso parte alla manifestazione di consegna del riconoscimento. (ANSA).