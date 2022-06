Bambina di 10 anni muore a Trani dopo malore, aperta inchiesta

(ANSA) - BARI, 07 GIU - La Procura di Trani ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti sulla morte di una bambina di 10 anni. L'inchiesta è stata aperta dopo la denuncia della famiglia, depositata questa mattina. Il decesso risale al 3 giugno. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia, su richiesta esplicita della famiglia e anche della Asl Bat che l'aveva già chiesta per finalità cliniche all'Istituto di medicina legale di Bari. L'incarico sarà conferito domani.

Stando alla denuncia e ad una prima ricostruzione fatta sulla base delle informazioni sanitarie, la bambina la mattina era a scuola quando ha cominciato ad avvertire malori, "si sentiva accaldata" avrebbe detto la maestra ai genitori quando li ha chiamati. La bambina quindi è stata riportata a casa e durante la giornata le sue condizioni sono peggiorate. Intorno alle 19 la famiglia ha chiesto l'intervento del 118 che, a quanto si apprende, è arrivato a casa in pochi minuti. La bambina è stata quindi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie dove è arrivata già morta. L'autopsia dovrà chiarire cosa abbia causato il decesso in poche ore. (ANSA).