Libro Possibile: Decaro, festival fa crescere territori

(ANSA) - BARI, 06 GIU - "Grazie al Libro Possibile, due territori importanti a nord e a sud della nostra regione come Polignano e Vieste sono cresciuti in questi anni non solo dal punto di vista turistico, ma anche da un punto di vista sociale e culturale. Per la Città metropolitana di Bari questo festival è una tappa fissa annuale, non più soltanto una kermesse estiva, ma un laboratorio culturale capace di attrarre personaggi della scena pubblica nazionale e internazionale a discutere di temi di attualità". Lo ha detto il sindaco metropolitano di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, partecipando oggi alla presentazione della 21/a edizione del festival del Libro Possibile che si terrà a Polignano (Bari) e a Vieste (Foggia) a partire dal 6 luglio.

"In questi anni - ha aggiunto Decaro - soprattutto per l'area metropolitana di Bari il Libro Possibile non è stato solo un'azione di marketing turistico, è stata un'azione di crescita di un territorio dove oggi investono tante aziende e la presenza di Tronchetti Provera (l'ad di Pirelli ha partecipato alla presentazione collegato in video, ndr) oggi lo conferma". "Negli ultimi anni - ha detto ancora - 0 nuove aziende dell'informatica si sono insediate a Bari in aggiunta alle due originarie, prevedendo fino a 4.500 assunzioni nei prossimi mesi, e la maggior parte degli amministratori delegati di quelle società che ho conosciuto dicono di volere venire qui perchè qui si vive bene, e pensano di potere far cresce la loro azienda in maniera positiva". Decaro ha apprezzato anche molto il titolo della manifestazione di quest'anno che è dedicata a 'L'anno che verrà' di Lucio Dalla perchè, ha detto, "ci fa pensare al futuro e a qualcosa che sta per arrivare e speriamo che sia una cosa positiva soprattutto se pensiamo che la guerra dura da oltre cento giorni". (ANSA).