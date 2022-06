Incendio sul Gargano, in fiamme 20 ettari macchia mediterranea

(ANSA) - FOGGIA, 06 GIU - Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la zona boschiva tra Mattinata e Vieste sul Gargano. In fiamme una ventina di ettari di macchia mediterranea. L'incendio, alimentato dal forte vento e dalle alte temperature registrate nelle ultime ore nel Foggiano, riguarda sia la parte a nord della strada sia il pendio che va verso il mare. Sul posto stanno operando alcune squadre dei Vigili del fuoco. In volo anche i canadair per effettuare alcuni lanci d'acqua. (ANSA).