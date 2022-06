Vino: 71 produttori a Bari per i 'Vini dei vignaioli'

(ANSA) - BARI, 03 GIU - Saranno 71 i produttori presenti a Bari il prossimo 5 e 6 giugno per la ventesima edizione del salone di 'Vini di Vignaioli', che per la prima volta si svolgerà al Sud Italia. La regione con più cantine partecipanti è la Puglia con 11 realtà vitivinicole, a seguire l'Emilia Romagna e la Toscana con 8 vignaioli e la Sicilia con 7.

Presenti all'evento anche due aziende slovene. Nata nel 2002, lo scorso anno si è svolta in Emilia Romagna e nel 2022 ha già vissuto l'esperienza del Live Wine a Milano.

Oltre ai banchetti dei vignaioli, dove si potranno degustare e acquistare i vini, ci saranno anche una decina di stand di prodotti gastronomici. La manifestazione si terrà nella location di Villa dei Sapori, in corso Alcide De Gasperi 449. Si comincia domenica 5 giugno a mezzogiorno con chiusura prevista alle ore 20. A seguire, un tour che attraverserà la città di Bari, con la collaborazione dei locali che servono vini artigianali e che ospiteranno i vignaioli, con le loro proposte gastronomiche ad hoc e tanti vini in assaggio. Previsto un servizio bus navetta gratuito, con fermate in prossimità dei locali. Stessi orari per lunedì 6 giugno. Tutti i produttori selezionati sono certificati biologici e/o biodinamici e abbracciano la filosofia del vino 'naturale'. Ai produttori vengono chieste le analisi dei vini e solo chi rispetta i criteri di una viticoltura pulita e artigianale viene selezionato. (ANSA).