Canfora compie 80 anni, 'continuerò a lavorare è la mia forza'

(ANSA) - BARI, 03 GIU - Lo storico e saggista Luciano Canfora domenica 5 giugno compirà 80 anni e il giorno successivo la casa editrice Laterza, che negli anni ha pubblicato una serie di sue opere, organizzerà un evento a lui dedicato all'università di Bari. "Devo continuare a lavorare, la mia forza è quella", dice all'ANSA Canfora tracciando un bilancio di questo suo percorso di vita. Tra gli argomenti di cui si è occupato nella sua lunga carriera professionale, il professore ricorda la "storia, non soltanto quella antica". "Il mio ambito - precisa - è quello dei testi, della loro trasmissione, come sono giunti fino a noi, che selezione è stata fatta. Quindi direi che ho lavorato sul versante più storico-politico, per esempio il fenomeno del cesarismo".

"Un altro aspetto - continua - è stato la censura, il fatto che nasca l'indice dei libri proibiti con la controriforma e quindi la lotta per la libertà di parola e la filologia come strumento di libertà. Questi sono i temi che più mi hanno appassionato".

Lunedì 6 maggio alle ore 18 nell'aula magna dell'Ateneo di Bari Canfora parteciperà all'evento promosso da Laterza. "Con il professor Canfora - spiega Maria Laterza, responsabile della libreria Laterza di Bari - si è instaurato un rapporto professionale e anche umano, consolidato nel tempo. Abbiamo voluto dedicare a lui non un semplice incontro, ma un'iniziativa che potesse dare risalto, oltre che alla sua figura anche il patrimonio culturale e letterario realizzato nel tempo da Canfora". (ANSA).