Petruzzelli: Muti raddoppia, secondo concerto il 24 luglio

(ANSA) - BARI, 01 GIU - Secondo concerto del maestro Riccardo Muti al Petruzzelli il 24 luglio, oltre a quello già previsto per il giorno prima e che rientra nella stagione concertistica 2022 della fondazione in abbonamento. Muti dirigerà la sua orchestra giovanile 'Luigi Cherubini'. La nuova data è fuori abbonamento. I due concerti si terranno alle 20.30, con il maestro Muti che in questi giorni sta definendo il programma delle esibizioni. Tra gli altri eventi che caratterizzeranno la stagione estiva al Petruzzelli anche 'La Cenerentola' di Gioachino Rossini il 24 giugno alle 20.30 nell'ambito della 'Stagione d'opera e balletto 2022'. L'allestimento scenico sarà della fondazione teatro dell'Opera di Roma, per la regia di Emma Dante e la direzione di Fabio Mastrangelo. Durante i mesi di giugno e luglio, poi, sono in programma anche eventi di musica sinfonica, recital di star internazionali e 'family concert'. Continuano anche nel periodo estivo le visite guidate alla scoperta della storia e dell'architettura del teatro Petruzzelli. (ANSA).