Petruzzelli, 10mila spettatori per 'La notte di San Nicola'

(ANSA) - BARI, 01 GIU - La notte di San Nicola, Opera per Ragazzi commissionata al compositore di fama internazionale Nicola Campogrande, con libretto di Piero Bodrato ha avuto 10.000 spettatori. Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Petruzzelli dal 25 maggio fino all'ultima replica del 1 giugno, con 8 matinée che hanno accolto gli studenti di 61 scuole pugliesi e 4 pomeridiane aperte a tutti.

Un'operazione frutto della collaborazione avviata dal Teatro, attraverso il suo Ufficio Scuola dell'Area Educational con l'Ufficio Scolastico Regionale.

A curare la regia Walter Pagliaro, sul podio dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli il maestro Giampaolo Pretto, maestro del Coro Fabrizio Cassi. Le scene e i costumi sono di Luigi Perego, il disegno luci di Luigi Saccomandi.

Protagonisti dell'opera Alberto Petricca San Nicola, Michela Guarrera La bambina, Antonella Colaianni Prima giovinetta, Laura Brasò Seconda giovinetta, Ilaria Vanacore Terza giovinetta, Marco Miglietta Il padre, Giuseppe Esposito Il macellaio, William Hernandez Il ladro pratico, Diego Godoy Il capitano, Giovanni Augelli L'avaro, Luca Simonetti Il ladro buono.

Nickolaos, Nicola, Santa Claus, sono molti nomi per un santo conosciuto soprattutto per la sua generosità, capace di ascoltare gli uomini e accorrere in aiuto attraverso miracoli leggendari, un santo che lega popoli e genti diverse, un santo viaggiatore che, come canta la tradizione popolare, viene dal mare e al mare va. Ed è proprio sul racconto - inventato - di una breve visita di San Nicola a Bari che si costruisce l'opera, intrecciando in un'unica storia alcuni dei suoi miracoli più famosi. La musica di Nicola Campogrande alterna come nella tradizione momenti di lirismo, dolcezza, euforia, ed è concepita a pagine rapide, drammatiche, incalzanti. (ANSA).