Caro gasolio: pescatori, a Roma 'avanzate tre proposte'

(ANSA) - MANFREDONIA, 01 GIU - "Abbiamo avanzato tre ipotesi da portare avanti: il prezzo fisso sul gasolio con un tetto massimo di 70 centesimi che ci consenta subito di poter tornare in mare; passare il credito di imposta dal 20 al 50% ed infine il blocco immediato dei mutui. E se per attuare queste nostre richieste occorre tempo abbiamo chiesto il fermo facoltativo di emergenza che avevamo proposto inizialmente". E' quanto fanno sapere all'ANSA i componenti della delegazione di pescatori del comparto marittimo di Manfredonia (Foggia) che a Roma hanno appena incontrato Alessandra Sartone sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze per protestare contro il caro gasolio.

"Siamo in attesa di incontrare il sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole e forestali Francesco Battistoni per avere risposte concrete - dicono - Qui si sono presi 20 giorni di tempo perché il 3 giugno ci sarà un tavolo di trattative tra Regioni e Stato. Quel miliardo e 200 milioni di euro stanziati dalla comunità europea per fare fronte all'emergenza delle aziende del comparto marittimo dovrebbe essere utilizzato per intervenire sul prezzo del gasolio".

