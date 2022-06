Caro gasolio: blocco Manfredonia si apre per nave Tremiti

(ANSA) - BARI, 01 GIU - E' salpata alle sei del mattino la nave che trasporta nove tonnellate di acqua destinate alle Isole Tremiti nel Foggiano. Gli oltre duecento pescherecci che compongono il comparto marittimo di Manfredonia (Foggia) una delle marinerie più grandi d'Italia, e sicuramente la più grande della Puglia, hanno aperto un varco tra le imbarcazioni consentendo alla nave di salpare dal porto foggiano. Intanto prosegue la protesta contro il caro gasolio. Da una settimana i pescherecci sono fermi nel porto. "Se non abbiamo rassicurazioni proseguiremo ad oltranza" - racconta un armatore. In mattinata una delegazione di Manfredonia è partita alla volta di Roma, dove, secondo quanto riferiscono, i pescatori hanno incontrato Alessandra Sartore sottosegretaria di Stato dell'economia e delle finanze in vista dell'incontro previsto nel pomeriggio al Mipaaf. (ANSA).