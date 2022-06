A Turi e Conversano si celebra la 'ciliegia ferrovia'

(ANSA) - BARI, 01 GIU - Due comunità, quelle di Turi e Conversano, pronte a celebrare la ciliegia ferrovia, cultivar rinomata dei territori. Da domani a domenica 5 giugno a Conversano (Bari) si svolgerà la 18esima edizione della 'Festa delle ciliegie'. Altro appuntamento nel fine settimana (il 4 ed il 5 giugno) a Turi, con la 30esima della sagra della 'Ciliegia Ferrovia'. Le due iniziative sono state presentate questa mattina nella sede dell'assessorato all'agricoltura della Regione Puglia "Le sagre, quindi, ritornano in presenza - ha commentato l'assessore regionale Donato Pentassuglia - per accogliere grandi e piccoli e, soprattutto, per valorizzare un prodotto straordinario come la ciliegia Ferrovia". "E' molto bello vedere due comunità che insieme presentano le proprie peculiarità territoriali. Ringrazio, a nome della Regione Puglia, i sindaci di Turi e Conversano - conclude - per aver accolto con entusiasmo l'invito ad essere insieme quest'oggi e a presentarsi soprattutto come Puglia, non solo come singole comunità".

I due eventi sono organizzati dai Comuni di Turi e Conversano con il patrocinio, tra gli altri, della Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura.

"Ritorniamo alla valorizzazione in presenza del nostro prodotto - ha commentato la sindaca di Turi Tina Resta - e ritorniamo anche ad una dimensione sociale significativa. Il nostro intendimento è quello di promuovere la città, la ciliegia, ma anche un territorio più esteso". "Rappresentiamo due territori produttori orgogliosi di questo prodotto - ha tenuto a sottolineare il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio - per questo lavoriamo in sinergia, anche attraverso la sigla, a breve, di un documento di intese con il Comune di Turi e con altri sindaci del sud-est barese, proprio per provare a dare il giusto valore a questo prodotto". (ANSA).