2 giugno:Giovinazzo ricorda il tenente Piscitelli,eroe di guerra

(ANSA) - BARI, 31 MAG - Con un targa per onorare la sua memoria, nella via a lui dedicata, la città di Giovinazzo (Bari) rende un nuovo omaggio al pluridecorato Tenente Raffaele Piscitelli, fucilato, assieme ad altri ufficiali, il primo ottobre 1943, all'età di soli 22 anni. L'evento si terrà in occasione della festa nazionale della Repubblica, il 2 giugno, con il disvelamento di una targa toponomastica. La cerimonia di giovedì sarà l'atto conclusivo delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita dell'eroe di guerra. La manifestazione inizierà a partire dalle ore 11, alla presenza delle maggiori istituzioni con il sindaco uscente Tommaso Depalma, le associazioni d'Arma di Giovinazzo, della banda cittadina e dei familiari dell'eroe, rappresentati dal presidente della 'Fondazione Famiglia Piscitelli D'Agostino'. Nato il 2 maggio 1921, Piscitelli fu fucilato a circa 35 chilometri da Spalato. Il suo corpo ora si trova nel sacrario militare del Lido di Venezia. Alla sua figura sono già state intitolate a Giovinazzo un'aula dello storico liceo cittadino e l'omonima via. (ANSA).