Spari durante rapina, tre persone ferite, grave una donna

(ANSA) - BRINDISI, 30 MAG - Tre persone sono state ferite a colpi di pistola ieri sera a Torre Canne di Fasano (Brindisi), durante una rapina compiuta ai danni del titolare di una paninoteca ambulante. I rapinatori hanno sparato durante la fuga ferendo in modo grave la madre del titolare dell'attività che è stata portata d'urgenza in ospedale e sottoposta ad un intervento chirurgico al 'Perrino' di Brindisi. Gli altri due feriti sono lo stesso proprietario della paninoteca ed un cliente. Ad agire sarebbero state almeno tre persone, Una di loro armata con la pistola si è fatta consegnare l'incasso della giornata e durante la fuga ha sparato probabilmente in seguito alla reazione dei presenti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti carabinieri e guardia di finanza. (ANSA).