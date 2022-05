Sollevamento Pesi:Europei;oro Italia con Imperio 49 kg donne

(ANSA) - TIRANA, 29 MAG - L'azzurra Giulia Imperio, ventenne di Grottaglie, è la nuova campionessa d'Europa nella categoria 49 kg del sollevamento pesi. Ha infatti l'oro dei campionati continentali al termine di una gara lunga e tirata, conquistando l'oro di totale con 171 kg, davanti all'ucrainaAnhelina Lomachynska con 167 kg, e alla spagnola Gimenez Guervos Perez con 163 kg. Per la pugliese anche l'argento di strappo con 79 kg (dietro all'ucraina con 80) e l'oro di slancio con 92 kg.

L'azzurra è l'ultima a salire in pedana nello strappo con 79 kg, subito dopo i 75 e i 77 sollevati dall'ucraina Lomachynska.

Non va il primo tentativo, con il bilanciere che scivola dietro le spalle, ma incastra bene il secondo, che le consente di portarsi momentaneamente in testa. Replica però prontamente l'ucraina, che rilancia con 80 kg. La Imperio non può far altro che alzare la posta in palio, tentando 81 kg, ma fallisce anche questa alzata e blinda comunque l'argento.

Anche nello slancio Giulia Imperio è stata l'ultima a salire in pedana con 92 kg, subito dopo la spagnola con 91 (l'ucraina si era fermata a 87); l'azzurra solleva con molta facilità il bilanciere, il che le consente di riproporsi in pedana con 100 e 104 kg. Le prove non vanno, ma alla pesista pugliese basta la prima prova a 92 per conquistare il titolo europeo. (ANSA).