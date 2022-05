Quasi 7mila per Deejay ten Bari,sindaco corre con diretta Fb

(ANSA) - BARI, 29 MAG - Quasi in 7.000 hanno partecipato alla Dejay Ten di Bari la corsa di 10 e 5 kilometri che è tornata a colorare di bianco e rosso il lungomare della città dopo due anni di pausa per la pandemia. Tra i podisti anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha corso in diretta facebook tutti il percorso dei 10 km. Nel fiume colorato, podisti di tutte le età, molti bambini, anche in passeggino, con i genitori. Ad incoraggiare alla partenza i partecipanti e ad accoglierli all'arrivo anche l'ideatore della corsa, Linus che quest'anno non ha corso. (ANSA).