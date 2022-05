Incendio vicino parco naturale Ugento, in fumo 5 ettari pineta

(ANSA) - UGENTO, 28 MAG - Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio in Salento, a ridosso dell'area del parco naturale 'Litorale di Ugento' dove si trovano alcune delle più importanti strutture ricettive della zona, tra cui un campeggio e un noto villaggio turistico. Le fiamme hanno distrutto 5 ettari di macchia mediterranea e pineta. Le operazioni di spegnimento hanno tenuto a lungo impegnati i vigili del fuoco coadiuvati da volontari della Protezione civile e operatori dell'Arif . Non si registrano danni a persone e strutture.

Spenti i roghi sono in corso le operazioni di bonifica. (ANSA).