Covid: in Puglia 6 morti e 1.101 casi, il 10,8% dei test

(ANSA) - BARI, 28 MAG - Sono 1.101 i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi in Puglia, il 10,8% dei 10.145 test giornalieri registrati. Le vittime sono 6, (ieri 14) mentre delle 27.384 persone attualmente positive, 308 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 323) e 11 in terapia intensiva, una in meno di ieri.

I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Bari: 334; Bat: 62; Brindisi: 118; Foggia: 166; Lecce: 243; Taranto: 164. I residenti fuori regione sono nove, mentre cinque sono di provincia non ancora definita. (ANSA).