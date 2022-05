Caro gasolio: 200 pescherecchi fermi nel Foggiano, protesta

(ANSA) - MANFREDONIA, 28 MAG - Protesta questa mattina da parte dei pescatori del comparto marittimo di Manfredonia (Foggia) a causa del caro gasolio. Da una settimana circa 200 pescherecci non escono in mare per protestare contro l'aumento del costo del carburante. I pescatori e gli armatori hanno posizionato le proprie imbarcazioni una accanto all'altra così da creare - raccontano all'ANSA - "una sorta di catena". Mentre i pescatori si sono ritrovati sulla banchina del porto. "Con questi rincari è diventato impossibile uscire in mare - afferma un pescatore -. Nelle nostre tasche non resta più nulla per vivere". Intanto i pescatori attendo risposte anche dalla Regione Puglia: "martedì abbiamo un incontro con l'assessore all'agricoltura Donato Pentassuglia. Se non otteniamo rassicurazioni continueremo ad oltranza la nostra protesta", concludono (ANSA).