Violenza donne: sala audizioni vittime in caserma Cc Bari

(ANSA) - BARI, 27 MAG - E' stata inaugurata nella caserma dei carabinieri di via Tanzi a Bari una "stanza tutta per sé", per le donne che devono denunciare una violenza subita. Grazie all'iniziativa del Soroptimist International Club di Bari, in collaborazione con il comando provinciale dei carabinieri di Bari nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale, l'aula per le audizioni sarà "di sostegno alle donne vittime di violenza - si legge in una nota - nei difficilissimi momenti in cui devono, rivivendone il trauma, denunciare l'episodio". La sala è dotata di impianto di videoregistrazione e destinata all'accoglienza e all'audizione delle donne vittime di violenza. "Una stanza - prosegue la nota - pensata per comunicare serenità e facilitare l'audizione nel difficile percorso di liberazione, un ambiente protetto per assicurare alle donne vittime di violenza riservatezza e protezione nel complicato e sofferto momento della denuncia".

In tale ottica è stata istituita anche la sezione atti persecutori, nell'ambito del reparto analisi criminologiche del raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche, "che ha, tra l'altro - prosegue la nota - , il compito di concorre alla formazione e all'aggiornamento professionale dei militari dell'Arma di ogni ordine e grado, in tema di reati connessi con la violenza di genere".

La prima "stanza tutta per sé" fu realizzata dal Soroptmist International a Torino nel 2014, nella caserma dei carabinieri di Mirafiori: oggi sono oltre 190 (oltre 150 nei comandi dell'Arma) le stanze realizzate in tutta Italia. (ANSA).