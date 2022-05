Nascondevano 32 kg droga, armi e 657mila euro, tre arresti

(ANSA) - ASCOLI SATRIANO (FOGGIA), 27 MAG - Nascondevano quattro chili di cocaina e 28 chili di hashish, oltre a 657mila euro in contanti. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di finanza di Foggia che hanno arrestato in flagranza Paolo Cordisco, Raffaele Lorusso e Antonio D'Apollo, tutti di Ascoli Satriano (Foggia), con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. A quanto si apprende dieci giorni fa (la notizia è stata diffusa solo oggi) durante un controllo del territorio i finanzieri hanno intercettato nella zona residenziale di Ascoli Satriano due degli indagati, Cordisco e d'Apollo, intenti a scaricare vistoso bustone da un'auto. I finanzieri, insospettiti, hanno deciso di intervenire per identificare i soggetti e verificare il contenuto della busta al cui interno hanno trovato 21 kg di hashish. A quel punto i militari hanno perquisito altri locali nella disponibilità dei fermati, tra cui un secondo box di proprietà di Lorusso, in cui hanno trovato una Fiat Barchetta: nel cofano e sotto il sedile dell'auto c'erano due pistole con matricola abrasa e circa 500 munizioni di diverso calibro, oltre a quattro chili di cocaina e circa sette di hashish. A casa di Cordisco, invece, i militari hanno trovato, nascosti in un ripostiglio, 657mila euro che gli inquirenti ritengono provento dell'attività di spaccio. Una parte del denaro, suddiviso in banconote di piccolo taglio (20, 50 e 100 euro), era impacchettato sottovuoto. La somma è stata sequestrata.