Musica: torna a Bari il Loop Festival, dedicato alle donne

(ANSA) - BARI, 27 MAG - La sesta edizione del 'Loop Festival', a Bari dal prossimo 9 giugno, sarà dedicata alle donne che hanno cambiato la musica del nostro tempo. La rassegna si caratterizza come una manifestazione crossmediale che racconta il mondo della musica e dell'audiovisivo contemporaneo.

L'iniziativa, realizzata dall'associazione Pool e prodotta dalla fondazione Apulia Film Commission, ha il patrocinio di Puglia Sounds e una partnership con il Medimex. Direttore artistico e ideatore di Loop è Michele Casella, che per il 2022 ha scelto di dedicare l'intero programma alle figure femminili che hanno trasformato il linguaggio musicale e del videoclip attraverso scelte innovative.

Si parte giovedì 9 giugno al Multicinema Galleria (ore 21, ingresso gratuito fino a esaurimento posti) con la proiezione di "Sisters With Transistors", documentario diretto da Lisa Rovner, presentato in anteprima al South by Southwest Film Festival. Il lungometraggio è dedicato alla storia straordinaria, mai raccontata finora, delle donne pioniere della musica elettronica e sarà presentato da una delle più influenti artiste dell'avanguardia musicale e performativa: Laurie Anderson, che interverrà in streaming da New York.

Seguiranno tre serate nell'Arena Apulia Film Commission (ore 21, ingresso gratuito fino a esaurimento posti) dedicate alla discografia e all'immaginario visuale di artiste che hanno rivoluzionato i generi musicali e il linguaggio audiovisivo.

Giovedì 23 giugno sarà la volta del rock con approfondimenti dedicati, tra gli altri, a PJ Harvey, Billie Eilish, Cat Power, Kim Gordon, Lana Del Rey, Karen O. Martedì 28 giugno si passerà al groove e alle artiste che hanno fatto della ritmica il fulcro creativo attorno a cui costruire la propria identità sonora, fra cui Amy Winehouse e Beyoncé. Giovedì 30 giugno la chiusura con le pioniere dell'approccio digital: Björk, Fka twigs, Grimes, M.i.a., St Vincent e Sophie. (ANSA).