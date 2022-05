Ex Ilva: Giorgetti l'attività andrà avanti

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - "Credo che la prossima settimana saranno definiti i modi con cui prosegue l'attività di Acciaierie d'Italia. Il governo ritiene strategica la siderurgia nazionale per cui servono investimenti e serve aumentare la produzione dell'acciaio in Italia". Lo ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti a Genova. Ma resta il nodo di Taranto.

"Sugli impianti di Taranto purtroppo c'è una situazione giudiziaria assai complessa per cui la magistratura ha decretato la confisca, si attendono le motivazioni del provvedimento, per cui qualsiasi socio privato prima di investire vuole capire se investe in realtà che poi vengono confiscate dallo Stato".

