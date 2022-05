Domani la finale del Concorso Nazionale 'Mad for Science'

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Otto istituti finalisti si contenderanno domani la vittoria della VI edizione del Concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione DiaSorin.

La sfida vedrà i team confrontarsi sul tema "Le biotecnologie al servizio della salute dell'uomo e dell'ambiente", con l'elaborazione di 5 esperienze sperimentali coerenti con il tema proposto, ovvero come le biotecnologie possano fattivamente essere utilizzate in laboratorio o sul campo per garantire la salute delle persone e del Pianeta. La Challenge verrà trasmessa in diretta sulla pagina FaceBook (https://www.facebook.com/FondazioneDiaSorin) e sul profilo Instagram (fondazionediasorin) della Fondazione a partire dalle 8.30.

Gli istituti finalisti sono: I.I.S.A. Volta di Pescara, L.

scientifico opz. scienze applicate E. Segrè di Mugnano di Napoli (NA), L. scientifico opz. scienze applicate M. Curie di Meda (MB), L. scientifico opz. scienze applicate E. Majorana di Rho (MI) I.T.T. A. Cecchi di Pesaro, L. scientifico opz. scienze applicate A. Sobrero di Casale Monferrato (AL) I.T.T. G. Ferraris di Molfetta (BA), L. scientifico opz. scienze applicate Marconi.

La Giuria sarà composta da Francesca Pasinelli, presidente Fondazione DiaSorin, dg Fondazione Telethon e presidente di Giuria; Andrea Ballabio, direttore TIGEM, Istituto Telethon di Genetica e Medicina; Irene Bozzoni, prof. Ordinario Biologia Molecolare Univ. La Sapienza Roma; Barbara Gallavotti, Giornalista, autrice e divulgatrice scientifica; Carlo Mazzone, Global Teacher Prize Ambassador; Ruggero Pardi, prof. ordinario Patologia Generale Univ. Vita Salute San Raffaele Milano.

I primi 2 classificati verranno premiati con l'implementazione del biolaboratorio (per un valore massimo rispettivamente di 50.000 e 25.000 euro) e la fornitura dei materiali di consumo (fino a un massimo rispettivamente di 5.000 e 2.500 euro all'anno per 5 anni a partire dall'anno 2022).

Premio speciale Comunicazione di 15.000 euro al team che saprà divulgare meglio il proprio progetto. Confermato il Premio Finalisti di 10.000 euro, ai team arrivati in finale ma non vincitori dei premi sopra descritti. (ANSA).