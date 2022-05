Caro-gasolio: stato di agitazione dei pescatori nel Barese

(ANSA) - BARI, 25 MAG - I pescatori di Molfetta, tra marinerie più importati della Puglia, hanno dichiarato lo stato di agitazione per protestare contro il caro-gasolio. "Abbiamo iniziato la protesta a inizio marzo, quando il costo del gasolio iniziava ad aumentare. Ormai la spesa è diventata insostenibile - spiega Francesco Minervini, vicepresidente nazionale di Federpesca e direttore di Assopesca Molfetta - . Riconosciamo che Governo e Regione si sono subito attivati con interventi come credito imposta, contributi a fondo perduto, fermo su base volontaria, ma questi interventi ancora non si sono concretizzati". Minervini spiega che "gli animi sono esasperati, tutte le marineria pugliesi stanno protestando, da Manfredonia a Gallipoli, perché andare in mare non potendo neanche recuperare le spese del gasolio è insostenibile". "I pescatori - continua - sono stanchi di decisioni annunciate e non ancora rese esecutive e chiedono impegni precisi e non più prorogabili tesi a dare soluzioni alle gravi problematiche che stanno fortemente indebolendo il settore, condannandolo ad una definitiva e irrecuperabile desertificazione".

A sostegno dei pescatori molfettesi anche il sindaco Tommaso Minvervini, che chiede "un fermo biologico straordinario per arginare il problema del caro gasolio e permettere alle marinerie di sopravvivere". "In questi giorni - dice Minervini - la Regione sta finalmente sbloccando i contributi Covid per il comparto pesca, ma questa misura è insufficiente". (ANSA).